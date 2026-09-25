Budapest pénzügyi megállapodás nélkül vállalna újabb kötelezettségeket

Budapest finanszírozása továbbra is rendezetlen, miközben Karácsony Gergely szerint előrehaladott egyeztetések zajlanak a kabinet és a főváros között. A kormány és főváros közötti megállapodás azonban még nem született meg. Szepesfalvy Anna éppen ezért azt várja a főpolgármestertől, hogy a Fővárosi Közgyűlés előtt mutassa be, milyen konkrét tárgyalási eredményekre alapozzák az újabb kötelezettségvállalásokat.

A kritika súlyát növeli, hogy a főváros saját hivatalos tájékoztatója szerint a fővárosi előterjesztések pénzügyi fedezete több esetben nincs igazoltan biztosítva. Budapest kötelezettségvállalási stopja szeptember 1-je óta érvényes, ezért a pénzügyi hatású ügyekben csak feltételes döntések születhetnek. Karácsony korábban arról beszélt, hogy a negyedik negyedév finanszírozása megoldatlan, és szeptember végéig, legkésőbb október elejéig megállapodásra van szükség.

A kérdés tehát nem egyszerűen az, hogy lesz-e pénz. Hanem az is: milyen felelősséggel vállalhat új kiadásokat a városvezetés addig, amíg az a megállapodás, amelyre ezek finanszírozását részben alapozza, még nem létezik?