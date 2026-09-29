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Bóka János Hankó Balázs és Seszták Miklós őrizetbe vételéről: igazi újkommunista tempó

A frakcióvezető kijelentette, a két politikus tisztázni fogja magát.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Igazi újkommunista tempó, politikai önkény - így reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vette a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Hankó Balázs, korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. 

Hankó Balázs és Seszták Miklós ellen politikai eljárás folyik, ismételte meg Bóka János. A frakcióvezető kijelentette, a két politikus tisztázni fogja magát.

A politikus már nap közben a jogi képviselője által tájékoztatta az ügyészséget, hogy munkahelyén, a parlament épületében tartózkodik, a miniszterelnök mégis bujkálással vádolta meg. 

Hankó Balázs a vádpontokat hamisnak nevezte, az eljárást pedig politikai koncepciós eljárásnak minősítette.

 

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