Bóka János Hankó Balázs és Seszták Miklós őrizetbe vételéről: igazi újkommunista tempó

Igazi újkommunista tempó, politikai önkény - így reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vette a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Hankó Balázs, korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert.

Hankó Balázs és Seszták Miklós ellen politikai eljárás folyik, ismételte meg Bóka János. A frakcióvezető kijelentette, a két politikus tisztázni fogja magát.

A politikus már nap közben a jogi képviselője által tájékoztatta az ügyészséget, hogy munkahelyén, a parlament épületében tartózkodik, a miniszterelnök mégis bujkálással vádolta meg.

Hankó Balázs a vádpontokat hamisnak nevezte, az eljárást pedig politikai koncepciós eljárásnak minősítette.