A nomád hagyományok világszínpadán is bizonyítottak a magyarok

Lovasíjászat, hagyományos küzdősportok, ügyességi lovasversenyek és több száz éves nomád hagyományok – mindez egyetlen világversenyen. A Nomád Világjátékokon több mint száz ország sportolói mérték össze tudásukat, köztük a magyarok is komoly sikereket értek el.

A Kurultáj után a második legnagyobb hagyományőrző eseményt Kirgizisztánban rendezték meg.

A világjátékokat 2014-ben rendezték meg először Kirgizisztánban. De a rendezvény létrejöttének fontos magyar vonatkozású előzménye van. A 2008-ban született magyar törzsi gyűlésre, a két évente megrendezett Kurultájra 2012-ben érkezett kirgiz delegáció Bugacon láthatta először testközelből a magyar hagyományőrző sportokat.

A kirgizek a rengeteg állami pénzt rendeltek a rendezvény mellé, a Kurultáj költségvetésének a több százszorosát és létrehozták a Nomád Világjátékokat.



A Kurultáj elsősorban kulturális találkozó, a világjátékok középpontjában pedig a sport áll. Az idei eseményen 104 országból több mint 5000 sportoló érkezett. Amerikai lovasok is megmérkőztek a kirgizekkel a kok-boruban: itt kecsketetemet vagy annak mását kell az ellenfél üst alakú kapujába juttatni. A kötélhúzók között brazil és brit csapat is indult. A magyarok számára a lovasíjászat hozott kiemelkedő eredményt.