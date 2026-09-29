Vakon teljesített egy offroad pályát - Nyolcadik Guinness-rekordját állította fel Karvai Sándor

Nyolcadik Guinness rekordját is felállította Karvai Sándor, aki vakon teljesített egy offroad ügyességi pályát Kerekiben. Öt kapun kellett átjutnia egy terepjáróval, ráadásul mindössze öt perc alatt. A többszörös Guinness- és magyar rekordernek végül 4 perc 9 másodperc is elég volt ehhez a kihíváshoz.

Karvai Sándor nem először vállalkozik különleges vezetési kihívásra, ezúttal terepen tette próbára magát. A születése óta vak rádiós műsorvezető Kerekiben, egy offroad ügyességi pályán ült terepjáróba. Ez volt a nyolcadik rekordkísérlete.

Sándor számára ezek a rekordok jóval többről szólnak annál, hogy milyen jármű kulcsát adják legközelebb a kezébe. Feleségével, Anitával iskolákban és óvodákban tartanak szemléletformáló foglalkozásokat. A saját példájukon keresztül mutatják meg a gyerekeknek, hogy egy látássérült ember is élhet önálló, aktív életet.