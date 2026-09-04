Elszámoltatást ígértek, hatalmi gépezetet építettek

Megkezdte működését az NVVH, amelyet ellenzői szélsőséges hatáskörei miatt már „új ÁVH-ként” emlegetnek. Unger Annát 137 szavazattal választották elnökké, ám a kiválasztás körül máig maradtak kérdések. Hadházy Ákos közérdekű adatigényléssel kérte ki a pályázók értékelésének pontrendszerét, mert információi szerint a pályáztatás akár „színjáték” is lehetett. Ezt nem bizonyította, a Tisza viszont átláthatónak nevezi az eljárást. És éppen itt kezdődik a Péntek 18 kérdése: ha átláthatóságot és jogállami elszámoltatást ígértek, miért egy olyan intézménnyel kezdtek, amelynek már a megszületése is bizalmi válságot okozott?