Lannert Judit sértően degradáló módon beszélt a pedagógusokról

Rekordbukta: három havi kormányzás után már 15%-al kevesebben bíznak Magyar Péter miniszterelnöki alkalmasságában

A szakma ásza: sértően degradáló módon beszélt a pedagógusokról az a Lannert Judit, aki most folyamatosan az együttműködésüket kéri

Mindenért Orbán a hibás: Magyar Péter a Tisza Párt elmaradt választási ígéreteiért is azt az Orbán Viktort okolja, akit állítólag nagyon legyőzött

Vendégek:

Halász Gábor, Kiskutas polgármestere

Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert