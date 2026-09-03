Lannert Judit sértően degradáló módon beszélt a pedagógusokról

Rekordbukta: három havi kormányzás után már 15%-al kevesebben bíznak Magyar Péter miniszterelnöki alkalmasságában
A szakma ásza: sértően degradáló módon beszélt a pedagógusokról az a Lannert Judit, aki most folyamatosan az együttműködésüket kéri
Mindenért Orbán a hibás: Magyar Péter a Tisza Párt elmaradt választási ígéreteiért is azt az Orbán Viktort okolja, akit állítólag nagyon legyőzött
Vendégek:
Halász Gábor, Kiskutas polgármestere
Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese
Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert