Lannert Judit szerint az intézményvezetők buták és felkészületlenek

Túl sok tanár tanítja a gyerekeket – ezt állapította meg Magyar Péter oktatási minisztere a Klubrádiónak adott 2023-as interjújában. Lannert Juditot ráadásul nem csak a számuk zavarja, a tudásukkal sem elégedett, illetve az iskolaigazgatókkal sincs kibékülve. Az oktatási tárca vezetője szerint a kialakult helyzetnek az az egyik oka, hogy túl sok az iskola, a helyzetet pedig iskolabezárásokkal orvosolná.

Felháborodást váltott ki a pedagógusok körében Lannert Judit megnyilvánulása. Egy debreceni érintett nyilatkozott arról, hogy óriási botrányt keltettek a tiszás oktatási miniszternek a teljes pedagógustársadalmat degradáló kijelentései. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete sem ért egyet Lannert Judit álláspontjával. A szervezet elnöke szerint a kisiskolák sorsáról egyenként kell dönteni, az igazgatók leváltása helyett pedig a dolgozók véleményét kell figyelembe venni. Cáfolta Lannert Judit kijelentéseit Balatoni Katalin is. Az oktatáspolitikus azt mondta, hogy a pedagógusok igenis megbecsülést érdemelnek.

Lannert Juditnak azonnal távoznia kellene az Oktatási Minisztérium éléről – tette egyértelművé a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs szerint fel kell szólalni annak érdekében, hogy a miniszter eltűnjön a politikából és az oktatási tárca éléről.