Megvonja a Tisza-kormány a volt köztársasági elnökök életük végig szóló juttatását

Magyar Péter miniszterelnök: "Készen van a javaslat. Elkészítette a frakció vagy a frakción belül képviselők készítik ezt a javaslatot, az asztalomon van, elkéne olvasni és beterjesztenünk, úgyhogy nem sokára sor kerül erre."
Magyar Péter a csütörtöki kormányzati tájékoztatón beszélt a témáról.
Magyar Péter miniszterelnök: "Készen van a javaslat. Elkészítette a frakció vagy a frakción belül képviselők készítik ezt a javaslatot, az asztalomon van, elkéne olvasni és beterjesztenünk, úgyhogy nem sokára sor kerül erre."