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Megvonja a Tisza-kormány a volt köztársasági elnökök életük végig szóló juttatását

Magyar Péter a csütörtöki kormányzati tájékoztatón beszélt a témáról.

  • Hírek
  • 52 perce
  • Forrás: HírTV
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Magyar Péter miniszterelnök: "Készen van a javaslat. Elkészítette a frakció vagy a frakción belül képviselők készítik ezt a javaslatot, az asztalomon van, elkéne olvasni és beterjesztenünk, úgyhogy nem sokára sor kerül erre."

 

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