Lannert Judit megalázta a pedagógusokat és leváltaná az összes igazgatót

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Gajdics Ottó, aki szerint Lannert Judit oktatási miniszter csak visszatért a gyurcsányi gyökerekhez, a központosított iskolákban a gyerekekkel azt csinálnak, amit akarnak.
Kötter Tamás, akinek úgy tűnik, hogy az oktatási miniszter elképzelése az, hogy megfossza identitásuktól felnövekvő nemzeték tagjait.
Szentesi Zöldi László, aki úgy emlékszik, hogy a 60-as években Kínában is rosszul sült el az az oktatási kísérlet, amit Lannert Judit most felvázolt.
Műsorvezető: Velkovics Vilmos