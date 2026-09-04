Matolcsy György megszólalt a vizsgálatokról

Helyes, hogy vizsgálat indult a Magyar Nemzeti Bank alapítványok vagyonáról - jelentette ki Matolcsy György. A volt jegybankelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt a jegybank működéséről és arról, hogy a monetáris hatóság által létrehozott alapítványokba került pénz közpénz volt és az is maradt. Hozzátette azt is: szívesen áll minden vizsgálat elé.