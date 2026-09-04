Ceutában tüntetnek, Brüsszel egyelőre nem ad sürgősségi támogatást

A július végi és augusztus eleji migrációs válságban közel 80 ezer illegális bevándorló érkezett Marokkóból Ceutába, közülük mintegy 5 ezren továbbra is a városban tartózkodnak.

A településen több ezer ember tüntetett, támogatást követelve a Ceuta napja alkalmából. A legtöbben a spanyol kormányt tették felelőssé a város helyzetéért, a demonstráción már a helyi szélsőjobboldali aktivisták is megjelentek. A demonstráción paprikaspray-t osztottak a helyi nőknek, akik közül többen a migránsok tömeges érkezése óta tapasztalható veszélyre panaszkodnak. Volt azonban olyan helyi, aki nem értett egyet a tüntetéssel. Néhányan felszólították a szélsőjobboldali aktivistákat, hogy távozzanak, mert szerintük nincs szükségük olyanokra, akik gyűlöletet és megosztottságot szítanak.

A Ceuta támogatásáért rendezett demonstráción az autonóm város polgármester-elnöke is részt vett. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök ugyanakkor azt hangoztatja: nincs bizonyíték arra, hogy Marokkó szervezte vagy hajtotta végre a júliusi tömeges határátkelést. A spanyol kormányfő ugyanakkor elismerte, hogy a marokkói csendőrség július 30-án 10 órán keresztül lehetővé tette az átkeléseket, amikor a migránsok érkezése tetőzött. A Reuters megszerzett egy rendőrségi jelentést, ebből pedig egyértelműen kiderül, hogy a határnál a szokásosnál kevesebb marokkói biztonsági erő volt jelen, és nem próbálták komolyan feloszlatni a tömeget.

Spanyolország augusztus 28-án uniós segítséget kért, többek között a Frontex-állomány és az Európai Menekültügyi Ügynökség támogatását. Egyelőre azonban ezt nem hagyja jóvá az Európai Bizottság arra hivatkozva, hogy további információkat vár a spanyol kormánytól.