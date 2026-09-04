Zelenszkij megfenyegette Moszkvát az orosz légtér lezárásával

Volodimir Zelenszkij légtérzárral fenyeget

Az ukrán elnök keddi beszédben figyelmeztetett minden légitársaságot, minden biztosítót és mindenkit, aki továbbra is használja Oroszország kulcsfontosságú repülőtereit, mert az orosz légtér teljesen veszélyessé válik. Az első külföldi légitársaságok már elkezdték felfüggeszteni oroszországi járataikat, Kijev pedig hivatalosan tájékoztatta az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetét és partnereit a kockázatokról. Putyin ezt a polgári légiközlekedés elleni fenyegetésnek és „állami terrorizmusnak” minősítette.

Kijev hadiipari könyvtárat hozott létre az elfogott orosz fegyverek adataiból nyugati gyártók számára

Ukrajna egyre szélesebb nemzetközi hadiipari hálózattá fejleszti a júniusban elindított TrophyLab rendszert, egy Kijev által létrehozott nyílt forráskódú orosz katonai titkokat tartalmazó könyvtárat. Három hónap alatt már több mint 130 ukrán és 300 külföldi vállalat kért hozzáférést a harctéren megszerzett orosz haditechnika vizsgálati eredményeihez.

Sorra települnek az ukrán dróngyárak Európába

Az ukrán hadiipar egyre nagyobb része épít ki gyártókapacitást Európában: 2026 szeptemberére nyílt forrásból legalább 7-8 már működő vagy termelést megkezdett helyszín azonosítható, miközben további üzemek előkészítése zajlik. A legújabb fejlemény Bajorországban történt, ahol az amerikai-német Auterion és az ukrán Airlogix együttműködésében megkezdődött több mint 5000, AI-alapú vezérléssel ellátott közepes és nagy hatótávolságú csapásmérő drón sorozatgyártása Ukrajna számára.