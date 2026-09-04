Takács Árpád: Nem születésnapi szabadnapra és az egyenruha cserére, hanem béremelésre van szüksége a rendőrségnek

Takács Árpád: "Amennyiben a rendőröknek az odaígért béremelést nem adják meg, hanem csak ruháztatják őket, vagy ruházzák őket, így pontosabb, akkor bizalmi válság fog kialakulni a minisztérium vezetése és a rendőri állomány között. Azt gondolom, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak. Következő ígéret pedig az volt, hogy augusztus végére elkészíti a belügyminiszter azt a javaslatot, ami alapján mindezeket biztosítani fogják. Ma viszont ott tartunk, hogy nem látjuk azt az előterjesztést, azt a javaslatot, amelyet a belügyminisztérium elkészített. Nem látjuk azt, hogy milyen béremelést szeretnének adni, nem látjuk azt, hogy betartanák az ígéreteiket."