Ha már a kiírás előtt eldőlt a pályázat, akkor pontosan mit nevezünk versenynek?

Hadházy Ákos szerint hozzá került az augusztus 20-i rendezvény közbeszerzésének teljes levelezése, amelyből arra következtet, hogy egy cég már a hivatalos kiírás előtt tudhatott a készülő tenderről. A politikus azt is állítja, hogy Radnai Márk több üzenet címzettje volt. A nyertes vállalkozás vezetője tagadja, hogy cége „tiszás” lenne, és várja a vizsgálat eredményét.

Éppen ezért nem ítélet kell, hanem teljes nyilvánosság. Magyar Péterék éveken át azt mondták, hogy a közbeszerzés nem lehet előre leosztott játék. Most saját rendszerüknek kell bizonyítania, hogy náluk valóban nem az.