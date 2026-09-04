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Ha már a kiírás előtt eldőlt a pályázat, akkor pontosan mit nevezünk versenynek?

Hadházy Ákos szerint az augusztus 20-i közbeszerzés egyik szereplője már a hivatalos kiírás előtt értesülhetett a tenderről. Ha ez igaz, a Tisza első komoly korrupcióellenes vizsgája nem az előző rendszerben, hanem saját háza táján kezdődik.

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Hadházy Ákos szerint hozzá került az augusztus 20-i rendezvény közbeszerzésének teljes levelezése, amelyből arra következtet, hogy egy cég már a hivatalos kiírás előtt tudhatott a készülő tenderről. A politikus azt is állítja, hogy Radnai Márk több üzenet címzettje volt. A nyertes vállalkozás vezetője tagadja, hogy cége „tiszás” lenne, és várja a vizsgálat eredményét. 

Éppen ezért nem ítélet kell, hanem teljes nyilvánosság. Magyar Péterék éveken át azt mondták, hogy a közbeszerzés nem lehet előre leosztott játék. Most saját rendszerüknek kell bizonyítania, hogy náluk valóban nem az.

 

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