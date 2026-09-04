Az Európai Unió a külpolitikai döntésekkel kapcsolatos vétójog megszüntetését tervezi

Az EU külügyminiszterei közös választ készítenek elő a lipcsei incidens miatt. Németország mellett állt ki Franciaország és Lengyelország is. Berlin pedig közölte: minden támogatást szívesen fogad. Orbán Anita külügyminiszter a történtekre reagálva teljes szolidaritásáról biztosította Németországot. Azt is hozzátette, hogy Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. A Tisza-kabinet külpolitikája 180 fokos fordulatot vett a korábbi idők stratégiájához képest.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Európai Unió már a külpolitikai döntésekkel kapcsolatos vétójog megszüntetését tervezi.

A jelenlegi körülmények között több mint kockázatos a külpolitikai döntéshozatalom megváltoztatása, és azt jelentené, hogy a kisebb országok hangját félre lehet söpörni, vagy figyelmen kívül lehet hagyni

- erre Dömötör Csaba Fideszes európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet.