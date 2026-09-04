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„Menjenek a p***ába!” – Osváth Zsolt üzent a DK-nak és a Tiszának is

Bangó Sándor ügye minden oldalról egy végtelenül aljas és undorító politikai fegyver, csatározás volt - jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Osváth Zsolt. A baloldali influenszer élesen bírálta a Zsolti-bácsi ügyként elhíresült történetet, és rámutatott arra is: az ügyben a Demokratikus Koalíciótól a Tisza Párton át a jó szándékú influenszerekig és aktivistákig sokan hibáztak.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Osváth Zsolt influenszer szerint a Demokratikus Koalíciótól kezdve a Tisza Párton át a jó szándékú aktivistákig mindenkinek szégyellnie kellene magát, amiért üzletet és politikai tőkét kovácsolnak a gyermekvédelem ügyéből.

 

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