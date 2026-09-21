Fékeznének a fejlesztők - tombol az AI-pánik

Alapvetően 2 fő csapásvonalon fut az AI-hiszti story. Az egyik a klasszikus Skynet: A piaci és a harcászati/geopolitikai verseny rohamtempóban tereli a fejlesztőket egy szuperintelligencia kifejlesztése felé, ami kicsúszik az irányítás alól, ezzel pedig kataklizma-szerű hatása lesz az emberiségre - jön a Terminátor, az AI-apokalipszis meg a Hegylakó és mind meghalunk. A másik vonal - ami a miért pont most - médiahiszti stb időzítését is adja, az az amerikai félidős választások: Na itt meg az AI mint a választási befolyásolások eszköze játszik: pszichológia/egyén-manipuláció/közösségi kampány stb és persze a manipuláció fake news/fake tartalmakkal. Ezeken túl van a szociális kampánytéma: mekkora munkanélküliséget okozhat az AI egyre szélesebb körű felhasználása.