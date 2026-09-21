Rétvári Bence: A Tisza-kormánynak egyik első kultúrpolitikai lépése a Terror Háza bezárása volt

Rétvári Bence: ,,Gyurcsány Ferenc sem merte bezáratni a Terror Házát, vagy elmozdítani Schmidt Máriát vagy Medgyessy Péter, viszont az beszédes, hogy a Tisza-kormánynak egyik első kultúrpolitikai lépése a Terror Háza bezárása volt, és Schmidt Mária elmozdítása volt, ez azt jelenti, hogy a múltat is át akarják írni, és nagyon fontos volt, amit eddig a Terror Háza tett az elmúlt évtizedekben. Úgy mutatta be a 20.századot, mint senki más magyar szemszögből, a független Magyarország szemszögéből, talán ezért is volt szálka a Tisza Párt szemében, és ezért volt itt először ahol becsukták, és elmozdították a vezetőt."