Ha Hankó már bűnöző, minek várjuk meg a bíróságot?

Magyar Péter már „bűnözőként” beszélt Hankó Balázsról, miközben az NKA-ügyben jelenleg gyanúsításról és őrizetről beszélhetünk, nem jogerős bűnösségről. Az ártatlanság vélelme Hankó Balázs ügyében pontosan azért fontos, mert ugyanazt a védelmet jelenti egy volt miniszternek, mint bármely más állampolgárnak. Ha az ügyészség bizonyítani tudja a 17,3 milliárdos vagyoni hátrányra vonatkozó gyanút, annak következménye lesz. Addig azonban a politikai kijelentés nem helyettesíti az ítéletet.

Magyar saját telefonos ügyében éppen ennek ellenkező oldaláról beszél: politikai provokációt emleget, és rendőri vezetőkkel szemben feljelentést helyezett kilátásba. Csakhogy a Magyar Péter búvárokról tett állításai közül a sötétségre, a felszerelés hiányára és az életveszélyre vonatkozó elemeket a tényleges keresést irányító szakember nyilvánosan cáfolta. Innentől nem az a fontos, melyik politikai tábor története hangzik jobban, hanem hogy melyik állítást támasztják alá a műveleti dokumentumok, időpontok és résztvevők vallomásai.

És miközben a kormányfő ellenfeleinél kemény felelősségről beszél, Kátai-Németh Vilmos saját minisztériumában alig két és fél hónap után fogyott el a bizalom Galambos Katalin iránt. A Galambos Katalin felmentése bizalomvesztés miatt önmagában legitim vezetői döntés, de egy új kormány ilyen gyors személycseréjénél joggal merül fel: mi történt július és szeptember között, amit a nyilvánosság nem tud? A miniszter erre eddig nem adott részletes magyarázatot.

Ez az emberek számára sem elvont politikai színház. Ha a kormányfő egy folyamatban lévő eljárás érintettjéről már kész minősítést mond, saját ügyében pedig vitatott tényállításokkal támad hatósági szereplőket, akkor a kérdés egyszerűen az, milyen mérce alapján kell elhinni a kormány szavát, amikor a tényeket még maga az eljárás sem tisztázta?

És ha a Tisza-kormány valóban új politikai kultúrát ígért, akkor miért nem ugyanazzal a türelemmel várja meg a bizonyítékokat az ellenfeleinél, amelyet saját ügyeiben elvár?