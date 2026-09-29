A kormány jelentősen meg akarja emelni a KATA havi adóját

Magyar Péter Kötcsén tartott fórumán tavaly borítékolta: ha a Tisza Párt kormányra kerül, csökkenteni fogják az adókat. Azt ígérte: a Tisza az adócsökkentések kormánya lesz, és visszahozzák a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a KATA-t.

Csakhogy néhány nappal ezelőtt Szolnokon – korábbi ígéreteinek ellentmondva – Magyar Péter közölte: emelni fogják a KATA havi adóját, akár egy lépésben jelentősen, akár két kisebb lépésben, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék.

A Világgazdaság újságírója szerint a KATA havi adóját akár a duplájára is növelheti a kormány. Hecker Flórián arra is kitért, hogy jelenleg a havi 50 ezer forintos katánál az adózó döntheti el, hogy félretesz-e a nyugdíjas éveire, Magyar Péter azonban most ezt a lehetőséget elvenné tőlük. A kormány ugyanis ezt a lépést úgy tervezi, hogy januártól magasabb adót fizettetne a katásokkal, cserébe valamivel nagyobb nyugdíjalapot biztosítana nekik.