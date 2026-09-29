Egy nő meghalt, többen megsérültek egy szlovák iskolai támadásban

Egy ember meghalt és többen megsebesültek, amikor egy tanuló kedd reggel a felvidéki Szaniszlófalván éles tárggyal támadt tanáraira és iskolatársaira a helyi általános iskolában. A rendőrség egy 13 éves diák ellen folytat eljárást előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt. Peter Pellegrini szlovák államfő arra kért minden állampolgárt, hogy segítsenek a feszült légkör feloldásában.

A támadást követően a mentőszolgálat két mentőegységet és két mentőhelikoptert küldött a helyszínre. Egy szúrt mellkasi sérülést szenvedett 44 éves nőt a zsolnai kórházba szállítottak, egy 61 éves nőnél viszont már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A támadás harmadik sérültjét, egy iskoláslányt válságos állapotban vitték a túrócszentmártoni kórházba.

Tomáš Drucker oktatási miniszter értékelése szerint az iskola és a beavatkozó szervek példamutatóan reagáltak a támadásra. Robert Fico szlovák miniszterelnök részvétét fejezte ki a meggyilkolt áldozat hozzátartozóinak, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek. A kormányfő hozzátette: az iskoláknak biztonságos helyszíneknek kell lenniük, különben nincs jövő.