Baka András arról beszélt, hogy több információja van az aranykonvoj-ügy vádlottjáról

Március 5-én csaptak le a TEK munkatársai az aranykonvojra

A furgonban összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót, illetve 9 kilogramm aranyat találtak. A hatóság emberei az M0-s autóút egyik benzinkútjánál kapcsolták le a pénzszállítót, ami Magyarországon keresztül haladt Ausztriából Ukrajna felé. A járműben 7 ukrán állampolgár, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok is tartózkodott.

Egy volt ukrán parlamenti képviselő szerint ezek Zelenszkij környezetének pénzei. A NAV álláspontja is hasonló volt, ezért pénzmosás gyanújával indítottak nyomozást az ügyben. A Magyar Péter vezette kormány viszont arra utalt többször is, hogy egyenesen Orbán Viktor adott parancsot az akcióra. Erről írt nyílt levelében a volt főügyész, Fürth György is, kedden erre hivatkozva megismételte vádjait a miniszterelnök: A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvoj-ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. Ez alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie.

Baka András köztársasági elnök is érintette az ügyet

Hétfőn arról beszélt, hogy miért Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, akit egyébként a Tisza frakciója nem szavazott meg. Szathmáry Zoltán testvére, Szathmáry István pedig érintett és gyanúsított az aranykonvoj ügyében. Baka András szerint bizonyos ügyvédi irodák befolyást gyakorolhattak arra, hogy jelöltjét ne válasszák meg.

Az aranykonvoj ukrán vádlottjait Horváth Lóránt ügyvéd képviselte, aki többször is jelezte, hogy nem szeretné, hogy Szathmáry Zoltánt legfőbb ügyésznek válassza a parlament. Egyik posztjában ezt írta: Ismerem és elismerem Szathmáry úr munkásságát, de a megválasztásának negatív hatása lesz az ügyészség megújulására.

Közben az államfő arra utalt, hogy tudott arról, hogy Szathmáry Zoltán testvére érintett az aranykonvoj-ügyben. Baka András arról is beszélt, hogy több információja is van az ügy kapcsán Szathmáry Istvánról, azt azonban nem osztotta meg, hogy mit tud. És azt sem, hogy milyen összefüggés lehet az információi és aközött, hogy Magyar Péter semmiképpen nem akarta, hogy Baka András jelöltje, Szathmáry István testvére, Szathmáry Zoltán legyen a legfőbb ügyész.