Lánykérés 443 méter magasan

Csókkal ünnepelték, hogy ismét együtt hagyhatták el a bíróság épületét
A két orosz fiatalnak, a 33 éves Angela Nikolaunak és 32 éves Ivan Kuznetsovnak, művésznevén Beerkusnak valószínűleg nincs tériszonya. Augusztus 24-én jelentek meg a manhattani bíróságon, a tárgyalás után pedig a kamerák előtt is csókot váltottak. Július elsején fekete ruhában, közösségi oldalaikon is dokumentálva kapaszkodtak fel az Empire State Building antennájára, egészen a jelzőfény közelébe. A csúcson egy hatalmas fekete transzparenst feszítettek ki, amelyen a következő szöveg állt: „Amikor a szeretet ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.”
A légiforgalmi irányítók is észrevették, hogy valami szokatlan történik az Empire State Building tetején. Az irányítók először még azt találgatták, nem egy munkás dolgozik-e az antennán. Nem sokkal délután fél 1 után légi felvételeken lehetett látni, ahogy a páros lassan lejjebb mászik az antennaszerkezet egyik alacsonyabban fekvő platformjára, majd Ivan Beerkus letérdelt Angela Nikolau elé, és megkérte a kezét. A romantikus jelenet azonban nemcsak a magasban, hanem a földön is folytatódott.
A hatóságok szerint a pár már az előző este bejuthatott az épületbe, és megrongálhatták a 104. emelet egyik biztonsági ajtajának zárját, hogy elérjék a műsorszóró antennát. Az antennát a rendőrök biztonsága érdekében ki kellett kapcsolni. Végül a páros maga indult lefelé, a rendőrök ellenállás nélkül vették őket őrizetbe. A hatóságok szerint az antenna erős rádiófrekvenciás jeleket sugároz, ezért az üldözés a rendőrökre nézve is kockázatos volt.
A férfi valami igazán különlegeset szeretett volna, amivel emlékezetessé teszi az eljegyzést
Ami sokaknak elképesztő vállalkozás, az számukra már-már mindennapos. Angela Nikolau és Ivan Beerkus a rooftopping legismertebb alakjai közé tartoznak. A műfaj követői felhőkarcolókra, darukra, magas építményekre másznak fel, sokszor engedély és biztosítás nélkül. Történetüket a Skywalkers: A Love Story című, 2024-ben bemutatott Netflix-dokumentumfilm is feldolgozta, amelyben több korábbi, életveszélyes mászásuk is látható.
Az Empire State Building számukra nemcsak egy újabb meghódított épület volt, hanem életük egyik legfontosabb pillanatának helyszíne is. Az eljegyzést azonban külön töltött éjszaka követte: a letartóztatás után külön fogdába kerültek. A New York-i rendőrség az akció idejére lezárta az Empire State Building körüli utcákat.
Több bűncselekménnyel is megvádolták a párt, köztük betöréssel, gondatlan veszélyeztetéssel, rongálással és birtokháborítással. Ügyükben egyelőre nem született végleges döntés. Augusztus 24-én azonban ismét kézen fogva távoztak a bíróságról, és csókkal erősítették meg: a történet számukra nem ért véget. A világ tetején kezdődött sztori folytatása most egy new york-i tárgyalóteremben íródik tovább.