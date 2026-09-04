Lánykérés 443 méter magasan

Csókkal ünnepelték, hogy ismét együtt hagyhatták el a bíróság épületét

A két orosz fiatalnak, a 33 éves Angela Nikolaunak és 32 éves Ivan Kuznetsovnak, művésznevén Beerkusnak valószínűleg nincs tériszonya. Augusztus 24-én jelentek meg a manhattani bíróságon, a tárgyalás után pedig a kamerák előtt is csókot váltottak. Július elsején fekete ruhában, közösségi oldalaikon is dokumentálva kapaszkodtak fel az Empire State Building antennájára, egészen a jelzőfény közelébe. A csúcson egy hatalmas fekete transzparenst feszítettek ki, amelyen a következő szöveg állt: „Amikor a szeretet ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.”

A légiforgalmi irányítók is észrevették, hogy valami szokatlan történik az Empire State Building tetején. Az irányítók először még azt találgatták, nem egy munkás dolgozik-e az antennán. Nem sokkal délután fél 1 után légi felvételeken lehetett látni, ahogy a páros lassan lejjebb mászik az antennaszerkezet egyik alacsonyabban fekvő platformjára, majd Ivan Beerkus letérdelt Angela Nikolau elé, és megkérte a kezét. A romantikus jelenet azonban nemcsak a magasban, hanem a földön is folytatódott.

A hatóságok szerint a pár már az előző este bejuthatott az épületbe, és megrongálhatták a 104. emelet egyik biztonsági ajtajának zárját, hogy elérjék a műsorszóró antennát. Az antennát a rendőrök biztonsága érdekében ki kellett kapcsolni. Végül a páros maga indult lefelé, a rendőrök ellenállás nélkül vették őket őrizetbe. A hatóságok szerint az antenna erős rádiófrekvenciás jeleket sugároz, ezért az üldözés a rendőrökre nézve is kockázatos volt.

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Ami sokaknak elképesztő vállalkozás, az számukra már-már mindennapos. Angela Nikolau és Ivan Beerkus a rooftopping legismertebb alakjai közé tartoznak. A műfaj követői felhőkarcolókra, darukra, magas építményekre másznak fel, sokszor engedély és biztosítás nélkül. Történetüket a Skywalkers: A Love Story című, 2024-ben bemutatott Netflix-dokumentumfilm is feldolgozta, amelyben több korábbi, életveszélyes mászásuk is látható.