Vöröshajú-fesztivál Hollandiában

A világ minden tájáról érkező vörös hajú emberek gyűltek össze vasárnap a hollandiai Tilburg városában egy éves találkozóra, amely összehozza a vöröseket. Az egész 2005-ben kezdődött, amikor egy holland amatőr festő 15 vörös hajú modellt keresett egy kiállításához, ám a hirdetésére 150-en jelentkeztek. A túljelentkezésből így közös fotózás lett, amely annyira jól sikerült, hogy a vörös hajúak újra találkoztak, és hamarosan hagyománnyá vált a rendezvény. A következő években egyre többen csatlakoztak, az egyik közös fotón már 1672 vörös hajú szerepelt, ami Guinness-rekordot is érdemelt.

Bár megbízható becslések nehezen állnak rendelkezésre, úgy gondolják, hogy a világ népességének kevesebb mint 2%-a vörös hajú. A hajszín Észak-Európában a leggyakoribb, különösen Írországban, az Egyesült Királyság egyes részein és Oroszország bizonyos régióiban.

A legikonikusabb esemény természetesen a csoportfotó. Minden évben meghatároznak egy színt, amelybe a résztvevők felöltöznek, majd összeállnak egyetlen fénykép erejéig. A rendezvény céljait 3 kulcsszó határozza meg: kapcsolódás, büszkeség és elismerés. A vöröshajú napok nem pusztán arról szólnak, hogy a vörös hajúak találkoznak. Arról az érzésről is, hogy egy olyan közösséghez tartoznak, amelynek tagjai a világ számos országából itt összegyűlhetnek, és új barátságok szövődhetnek.



