Karácsony Gergely krízist lát, a Fidesz szerint hét éve lett volna kezelni

Karácsony Gergely szerint a belső kerületek lakói napi szinten szembesülnek romló közbiztonsági és köztisztasági állapotokkal, ezért a kerületi polgármesterekkel krízistervet dolgoznak ki. A főpolgármester szerint a megoldáshoz kormányzati segítség is kell, miközben az előző kabinet felelősségét is felvetette. A Fidesz fővárosi frakciója ezzel szemben arra emlékeztetett: Karácsonyék hét éve vezetik Budapestet. A vita valódi kérdése ezért az, hogy meddig lehet örökölt problémákra hivatkozni, és mikortól kezdődik a saját városvezetési felelősség.