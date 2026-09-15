Miért maradtak ki Magyar Péter történetéből az örökbefogadásra váró házaspárok?

Magyar Péter bejelentette: megváltoztatják az egyedülállók és az azonos nemű párok örökbefogadására vonatkozó szabályokat, és szerinte nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell dönteniük. A vita azonban ott csúszik félre, amikor a miniszterelnök bűnözők és azonos nemű párok között állít fel választást. Novák Előd és Rétvári Bence szerint közben háttérbe szorulnak azok a házaspárok, akik hosszú ideje várnak örökbefogadásra.

A gyermek érdeke nem kampányretorikai kellék. Ha valóban ő az első, akkor nem hamis dilemmákra, hanem átlátható sorrendre, szakmai alkalmasságra és következetes szabályokra van szükség.