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Miért maradtak ki Magyar Péter történetéből az örökbefogadásra váró házaspárok?

Magyar Péter úgy beszél az örökbefogadásról, mintha bűnözők és azonos nemű párok között kellene választani. Csakhogy közben házaspárok várnak éveket gyermekre. Ez már nem szakpolitika, hanem keretezés.

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Magyar Péter bejelentette: megváltoztatják az egyedülállók és az azonos nemű párok örökbefogadására vonatkozó szabályokat, és szerinte nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell dönteniük. A vita azonban ott csúszik félre, amikor a miniszterelnök bűnözők és azonos nemű párok között állít fel választást. Novák Előd és Rétvári Bence szerint közben háttérbe szorulnak azok a házaspárok, akik hosszú ideje várnak örökbefogadásra. 

A gyermek érdeke nem kampányretorikai kellék. Ha valóban ő az első, akkor nem hamis dilemmákra, hanem átlátható sorrendre, szakmai alkalmasságra és következetes szabályokra van szükség.

 

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