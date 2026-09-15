Ideiglenesen bezár a Terror Háza, Schmidt Mária megbízatása is megszűnt

Tarr Zoltán kulturális miniszter megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, a Terror Háza pedig ideiglenesen bezárt. A hivatalos indoklás szerint a szünet alatt tartalmi átvilágítást végeznek, tisztázzák a kapcsolódó jogokat, majd új szakmai és működési keretek között még idén újranyitnák az intézményt. Az intézményt működtető alapítvány már augusztus végén megszűnt, feladatait minisztériumi háttérintézmény vette át.

A valódi kérdés ezért nem az, lehet-e új igazgatója egy múzeumnak. Hanem az, meddig tart a szakmai felülvizsgálat, és hol kezdődik az a pont, amikor egy új politikai többség már a nemzeti emlékezet tartalmát akarja újraszerkeszteni.