Német dandár települ a litván határhoz 

Egy orosz fregatt két jelzőrakétát lőtt ki egy dán katonai helikopter felé, amely megfigyelést végzett – Dánia behívatta Oroszország nagykövetét. Közben újabb európai fegyvergyárat ért támadás, a NATO-főtitkár orosz hibrid műveleteket emleget. Az ukrán katonai hírszerzés korábbi vezetője szerint Oroszország kiterjeszti hibrid műveleteit, ezért Európában egyre több hadiipari létesítményt ér támadás vagy szabotázsgyanús incidens. Kirilo Budanov felajánlotta, hogy Kijev kész megosztani az európai országokkal a háborúban szerzett tapasztalatait.