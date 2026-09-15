Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait

Azt követően, hogy a Tisza Párt lesöpörte az asztalról az összes ellenzéki jelöltet, a végleges névsorra rekordgyorsasággal rá is bólintottak. Így a jövőben Dr. Chronowski Nórával, Dr. Kovács András Györggyel, Dr. Ligeti Miklóssal, Dr. Szomora Zsolttal és Dr. Orosz Árpád Gáborral egészül ki az alkotmánybírók testülete. A frissen megválasztott tagokkal Magyar Péter miniszterelnök is kezet rázott.

Az ellenzéki pártok azonban nem szavazták meg az új alkotmánybírókat. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az alkotmánybíró-választás folyamatában, az eljárást illegitimnek, az alkotmányosság megcsúfolásának tartják. Emiatt a képviselők még a titkos szavazás elrendelése előtt kivonultak az ülésteremből.

Több jelölt személyét is éles kritika érte. A CEU-hoz ezer szállal kötődő Chronowski Nóra mellett Szomora Zsolt is heves indulatokat váltott ki egy 2007-es szakmai tanulmánya miatt. Ebben ugyanis egy elavult erkölcsi előítéletnek nevezte a vérfertőzést, aminek büntetőjogi tilalmát szerint el kell törölni. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője szerint méltatlan, hogy egy ilyen embert jelöltek alkotmánybírónak. Már maga az alkotmánymódosítás is illegitim volt, így a korábbi alkotmánybírók eltávolítása is – erről már a KDNP politikusa, Latorcai Csaba beszélt.