Kijev és Moszkva nem megállapodásról, hanem hajlandóságról beszél az energetikai tűzszünet kérdésében

Kijevben két töltőállomást is orosz dróntámadások értek mindössze egy nappal azután, hogy az amerikai elnök bejelentette: Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem veszik célba egymás energetikai létesítményeit. Az ukrán és az orosz fél friss nyilatkozatai részben ellentmondanak Donald Trump bejelentésének. Kijev és Moszkva nem megállapodásról, hanem hajlandóságról beszél. Az ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy a nemzetközi partnereik számos javaslatot tettek az energetikai tűzszünet gondolatának előmozdítására, Kijev pedig kész együttműködni.

Volodimir Zelenszkij garanciákat kért a szövetségeseitől arra vonatkozóan, hogy Oroszország valóban tartózkodik az energetikai létesítmények és a kritikus infrastruktúrák támadásától. Szerinte az esetleges megállapodásnak ki kell terjednie az élelmiszer-ellátási útvonalakra is. Az orosz elnöki hivatal üdvözölte az amerikai elnök felhívását. A Kreml arra kérte Ukrajnát, hogy hagyjon fel az orosz üzemanyag-előállító létesítmények elleni támadásokkal. A hivatal szóvivője szerint fontos tisztázni, hogy a fő gondot az olajtermékek eljuttatása jelenti a globális piacokra.

Az amerikai elnök szerint gázolaj világpiaci árának emelkedését elsősorban az orosz-ukrán háború okozza, nem pedig az iráni konfliktus. A gázolaj amerikai átlagára múlt pénteken átlépte a 6 dollárt gallononként, és ezzel több mint 74%-al nőtt az elmúlt 9 hónapban. Az emelkedés a hét elején is folytatódott: hétfőn 6,23, kedden pedig már 6,26 dollárt kértek egy gallon gázolajért az Egyesült Államokban.