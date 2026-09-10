Kiemelt videók

Így változtatta meg a Duna medrét a brutális aszály – a vízirendőröknek is feladta a leckét

A nagymarosi őrs mindennapjaiba pillantottunk be.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Az extrém alacsony vízállás alaposan átformálta a Duna medrét: új zátonyok bukkantak elő, több helyen megváltoztak a hajózási viszonyok, miközben nyáron a fürdőzők és a vízi sportolók száma is megnőtt. Ez a vízirendészek munkáját is jelentősen megnehezítette. Most a nagymarosi őrs mindennapjaiba pillantottunk be.

A nagymarosi őrs illetékességi területén a kishajók mellett teherhajók és szállodahajók is közlekednek, így a rendőrök feladata jóval túlmutat a vízi járművek ellenőrzésén. A folyó azonban idén különösen nagy kihívást jelentett: a rendkívül alacsony vízállás több helyen teljesen átrajzolta a megszokott mederviszonyokat.

A korábban ismert zátonyok mellett újabb sekély részek és homokpadok kerültek felszínre, ezért még a szolgálati hajókkal is fokozott óvatosságra volt szükség. A vízállás változása ugyanakkor nemcsak a hajózóknak jelent veszélyt.

 

Továbbiak a témában