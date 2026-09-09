Orosz fenyegetés: elzárhatják a gázt Magyarország felé a diplomaták kiutasítása után

A Magyarországra irányuló gázszállítás leállítását lengette be az orosz Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke. Vlagyimir Dzsabarov emlékeztetett: nem ez lenne az első ilyen válaszcsapás, Bulgária esetében ezt már egyszer alkalmazták. Közben az Európai Bizottság teljes támogatásáról biztosította Magyarországot.

Szolidaritásáról biztosította a Tisza-kormányt a brüsszeli vezetés az orosz diplomaták kiutasítása után.

Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be hogy tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal.



Magyar Péter szerint a Tisza-kormány lépése nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, állította, hogy továbbra is fenntartják a szükséges párbeszédet.

Az oroszok azonban nem ezen az állásponton vannak. Moszkva külügyi szóvivője azt mondta: fájdalmas választ fognak adni.