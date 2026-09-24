Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán az éj leple alatt nézte meg a Terror Háza kiállítását

Sorban álltak a látogatók kedden, a Terror Háza múzeum újranyitásán. Ennek oka, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja a Facebookon jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, valamint elrendelte a Terror Háza szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát és az intézmény átmeneti bezárását. Emiatt múlt vasárnapra demonstrációt hirdettek az intézmény elé.

Tarr Zoltán a látogatók és a rosszalló tekintetek elől elzárva, az éj leple alatt nézte végig először a Terror Háza kiállítását, amelynek átalakításáról már korábban döntött - ezt írta közösségi oldalán Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum volt főigazgatója hozzátette reméli, az exkluzív tárlatvezetést követően Tarr Zoltán válaszolni tud arra a kérdésre is, hogy mi a kifogása a Terror Háza Múzeum ellen.

Mindeközben hallgat a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter arról, hogy nem relativizálja-e a történelmet az az új tábla, amely a Terror Háza látogatóit várja. A bejáratnál az olvasható, hogy a közelmúlt történelmét mindenki más szemszögből látja, a látogatók azonban nem értenek ezzel egyet. A múzeum felmentett igazgatója pedig leszögezte: ezzel a táblával megalázzák az ott dolgozó kollégákat is.