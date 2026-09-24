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Hétfőn dönthe az Országgyűlés az ügyészség által kikért mentelmi jogok felfüggesztéséről

Hétfőn dönthet az Országgyűlés Seszták Miklós, Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Miután a nyomozóhatóság a két ellenzéki politikus és a miniszterelnök mentelmi jogát is kikérte. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte közösségi felületén: javasolni fogja, hogy közvádas ügyekben minden esetben töröljék el a mentelmi jogot.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Hétfő reggel előbb a Mentelmi Bizottság ülésezik, majd a képviselők döntenek a rendkívüli ülésen. Közben a miniszterelnök bejelentette azt is: kezdeményezni fogja, hogy az országgyűlési képviselők mentelmi jogát a közvádas bűncselekmények esetén töröljék el.

A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy véli, ezzel a javaslattal Magyar Péter nem korábbi az Ötkertben történt viselkedésért vállalja a felelősséget, hanem zöld utat nyit a koncepciós eljárásoknak. Deutsch Tamás szerint ezzel a miniszterelnök a Tisza politikai felelősségét igyekszik elkenni.

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