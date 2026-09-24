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A pápai találkozó megtörtént, de a legkényesebb kérdésekre nincs nyilvános válasz

A Vatikán közölte, miről tárgyalt egymással a pápa és a magyar kormányfő. Magyar Péter találkozója ugyanakkor azért is érdekes, mert több olyan belpolitikai ügy van napirenden, amely közvetlenül érinti a katolikus egyház társadalmi tanítását.

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Magyar Péter vatikáni látogatása után biztosan tudható, hogy Magyar Péter és XIV. Leó pápa tárgyalt az oktatásról és az üldözött keresztények támogatása ügyéről. A miniszterelnök ezután közölte: a Hungary Helps folytatódik. Közben a kormány napirendjén van az azonos nemű párok örökbefogadása szabályainak módosítása, a szívhangrendelet jövőjéről pedig még készül a tárca álláspontja. A Vatikán közleménye nem árulja el, ezek előkerültek-e. 

Éppen ezért az érdekes kérdés nem az, hogy mit gondolhatott a pápa, hanem az: miről beszéltek ténylegesen, és ezekből mit vállal nyilvánosan a magyar kormány?

 

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