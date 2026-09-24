A pápai találkozó megtörtént, de a legkényesebb kérdésekre nincs nyilvános válasz

Magyar Péter vatikáni látogatása után biztosan tudható, hogy Magyar Péter és XIV. Leó pápa tárgyalt az oktatásról és az üldözött keresztények támogatása ügyéről. A miniszterelnök ezután közölte: a Hungary Helps folytatódik. Közben a kormány napirendjén van az azonos nemű párok örökbefogadása szabályainak módosítása, a szívhangrendelet jövőjéről pedig még készül a tárca álláspontja. A Vatikán közleménye nem árulja el, ezek előkerültek-e.

Éppen ezért az érdekes kérdés nem az, hogy mit gondolhatott a pápa, hanem az: miről beszéltek ténylegesen, és ezekből mit vállal nyilvánosan a magyar kormány?