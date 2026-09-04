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Autizmusvita és kanyarójárvány az Egyesült Államokban

Egyre élesebb vita bontakozik ki az Egyesült Államokban az oltások, az autizmus és az egészségügyi intézmények hitelessége körül. Donald Trump a koronavírus-járvány kezelésére, a magas amerikai befizetésekre és a szervezet politikai befolyásoltságára hivatkozva kiléptette országát az Egészségügyi Világszervezetből. Egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Junior közben az autizmus gyakoriságának emelkedését környezeti ártalmakkal hozta összefüggésbe, és átalakította az amerikai oltáspolitikát. Mindeközben csökken az átoltottság, a kanyarós megbetegedések száma pedig rekordot döntött az Egyesült Államokban.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: pedro7merino
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Az USA Egészségügyi Világszervezetből történő kilépése

Donald Trump második elnöki ciklusának első napján aláírta az Egyesült Államok Egészségügyi Világszervezetből történő kilépéséről szóló rendeletet. Döntését a WHO koronavírus-járvány alatti teljesítményével, az elmaradt reformokkal, valamint a szervezetre gyakorolt politikai befolyással indokolta. A Fehér Ház szerint Washington más országokhoz képest aránytalanul magas összeggel finanszírozta a szervezet működését. A döntés mögött tehát elsősorban pénzügyi, politikai, de szuverenitási szempontok is álltak.

Az autizmus és az oltások feltételezett kapcsolata

Ez nem szerepelt a kilépés hivatalos indokai között, az ügy azonban később annak a szélesebb bizalmi válságnak a részévé vált, amely az amerikai egészségügyi intézményeket, a gyógyszeripart és a nemzetközi szervezeteket is érinti. Robert F. Kennedy Junior egészségügyi miniszter 2025 májusában már bürokratikusnak, működésképtelennek és érdekellentétekkel terheltnek nevezte a WHO-t. Más országokat is arra biztatott, hogy fontolják meg a kilépést, és hozzanak létre új, átláthatóbb nemzetközi egészségügyi intézményeket.

Kennedy már egy hónappal korábban, 2025. április 16-án riasztónak nevezte az autizmus diagnosztizált előfordulásának növekedését. Szerinte a növekedés nem magyarázható kizárólag a diagnosztikai módszerek fejlődésével és az autizmus jobb felismerésével. A miniszter valamilyen környezeti ártalmat feltételez a háttérben. Kennedy azt állította, hogy egyes iparágak anyagilag érdekeltek lehetnek bizonyos egészségügyi kockázatok jelentőségének csökkentésében. Bár nem nevezte meg az oltásokat az autizmus közvetlen okaként, azonban korábban is többször felvetette, hogy a gyermekkori vakcinák is hozzájárulhatnak az autizmus kialakulásához.

Ezt az összefüggést a rendelkezésre álló tudományos vizsgálatok azonban még nem igazolták. A kutatók szerint az autizmus összetett idegrendszeri fejlődési állapot, amelyben genetikai és bizonyos környezeti tényezők egyaránt szerepet játszhatnak. A diagnózisok számának emelkedéséhez a szélesebb diagnosztikai kritériumok, a nagyobb társadalmi tudatosság, a korábbi szűrés és a korábban aluldiagnosztizált gyermekek betegségeinek felismerése is hozzájárulhat. Kennedy ennek ellenére új vizsgálatokat ígért.

Az Egyesült Államokban csökken a gyermekkori átoltottság

A kanyaró különösen könnyen terjed azokban a közösségekben, ahol nem éri el a szükséges szintet az immunizáció. A legtöbb fertőzést olyan gyermekeknél és felnőtteknél azonosították, akik nem kapták meg a védőoltást, vagy nem volt ismert az oltottsági állapotuk. Az egészségügyi szakemberek szerint a behurcolt fertőzés gyorsan terjedhet tovább, ha sok, védettséggel nem rendelkező ember kerül egymással kapcsolatba.

Az Egyesült Államokban egyszerre zajlik politikai és tudományos vita arról, hogy mennyire lehet megbízni a korábbi egészségügyi ajánlásokban. Kennedy támogatói szerint az új vizsgálatok régóta elhallgatott kérdésekre kereshetnek választ. Bírálói viszont attól tartanak, hogy állításai tovább csökkentik az oltásokba vetett bizalmat – éppen most, amikor a korábban visszaszorított fertőző betegségek ismét egyre több embert érnek el.

 

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