Juhász Árpád drámai képet festett Nepál jövőjéről

A szakember kiemelte, hogy a Himalája lábainál a tartósan fagyott talajréteg, a permafroszt felengedése és a gleccserek soha nem látott ütemű olvadása kártyavárként döntheti romba a hegyvidéki ökoszisztémát. A felpuhult, stabilitásukat vesztett hegyoldalakról meginduló sárlavinák, a hatalmas kőomlások és a gátszakadásos gleccsertavakból lezúduló villámárvizek egész falvakat, utakat és létfontosságú infrastruktúrákat mosnak el pillanatok alatt. A kiszámíthatatlanná vált monszunesők és a halmozódó szélsőségek nemcsak a helyi lakosság megélhetését sodorják veszélybe, hanem Ázsia több mint egymilliárd emberének édesvízellátását is fenyegetik, sürgető nemzetközi cselekvést követelve.