Újra a csúcson a magyar kenu

A kiemelkedő eredmények mögött egy hat évvel ezelőtt elindított, szisztematikus utánpótlás-stratégia áll, ám a magyar csapatnak a verseny során nemcsak a nemzetközi mezőnnyel, hanem a mentális teherrel is meg kellett küzdenie: a sikereket a volt szakmai igazgató, Boros Gergely tragikus hirtelenségű halála árnyékolta be.

Ifj. Foltán László kenu szövetségi kapitány a Hír TV stúdiójában mesélt a vb kulisszatitkairól, a belső rivalizálásról és a Los Angeles-i olimpiára vezető szigorú kvalifikációs útról.