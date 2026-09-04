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Újra a csúcson a magyar kenu

Hét éremmel – közte három arannyal – zárta a kajak-kenu világbajnokságot a magyar kenu válogatott, a szövetség élén állók szerint pedig hosszú évek után igazi trendforduló tanúi lehetünk a sportágban. A sikerek értékét tovább növeli, hogy olimpiai számban is magyar világbajnokot avattak Fejes Dániel révén, aki ritkán látható, századra azonos holtversenyben állhatott a dobogó legfelső fokára.

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  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A kiemelkedő eredmények mögött egy hat évvel ezelőtt elindított, szisztematikus utánpótlás-stratégia áll, ám a magyar csapatnak a verseny során nemcsak a nemzetközi mezőnnyel, hanem a mentális teherrel is meg kellett küzdenie: a sikereket a volt szakmai igazgató, Boros Gergely tragikus hirtelenségű halála árnyékolta be. 

Ifj. Foltán László kenu szövetségi kapitány a Hír TV stúdiójában mesélt a vb kulisszatitkairól, a belső rivalizálásról és a Los Angeles-i olimpiára vezető szigorú kvalifikációs útról.

 

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