A palóc és gömöri hagyományok egyik legvidámabb rendezvénye

Megérkezett az olimpiai láng az Ózd melletti Susára

A településen már 22 éves hagyománya van a közösségi napnak, ennek részeként idén először rendezték meg a Susai Parasztolimpiát, ahol a fizikai erő mellett a jókedv és a csapatszellem a legfontosabb olimpiai követelmény.

Gumicsizmahajítás, különleges futóverseny, kukoricamorzsolás és súlyemelés

Ez nem egy nehéz mezőgazdasági munkanap, hanem az év legjobban várt sporteseménye a határ mentén. A versenyszámok komoly állóképességet igényelnek, mégis mindenki mosolyogva – vagy éppen lihegve – teljesíti a távokat. A gumicsizmahajítás versenyszámban 5 méterről kellett betalálni egy szalmabálára állított edénybe, amely korántsem volt könnyű feladat. Több versenyzőnek a csizmás futóverseny volt a legkedvesebb próba.

Az olimpiai versenyszámok mellett főzőversenyre is nevezhettek a résztvevők, ahol különleges ételek készültek a bográcsokban. Egy fagyos feladat is várt a bátor nevezőkre: a melegben még felüdülést is okozott az a közel egy kiló jégkrém, amit időre kellet megenniük a versenyzőknek. Nagy népszerűségnek örvendett a hegyre felfelé kapura rúgás kicsi, nagy és lyukas labdával, de a hagyományos kukoricafosztás versenyszám is kedvelt volt.

Ez az olimpia több a puszta versengésnél

Igazi közösségkovácsoló ereje van: összehozza a helyi és környékbeli embereket, a határon innen és túl. A szervezők szerint a rendezvény legnagyobb sikere, hogy a fiatalokat kimozdította a képernyők elől, és megmutatta nekik, hogyan mulattak és dolgoztak az őseik.

A susai lankák között idén is a humor, a szolidaritás és a hagyományőrzés győzedelmeskedett. A parasztolimpia bebizonyította, hogy a vidéki Magyarország hagyományai élnek, virágoznak, és képesek generációkat összekötni.