Veszélyben a kisiskolák? – Balatoni Katalin a tanévkezdésről és a várható reformokról

Balatoni Katalin oktatáspolitikus a HírTV Napindító című műsorában elemzésében kifejtette: az iskolák ígért autonómiája a gyakorlatban nem hoz valódi újdonságot, miközben az oktatásirányításban megjelenő tisztán gazdasági szemlélet – így a kisiskolák összevonásának vagy a tantárgyszámok csökkentésének lehetséges terve – komoly veszélyt jelent a kistelepülésekre és az oktatás minőségére. A szakértő emellett szkeptikusan értékelte a szabad tankönyvválasztás újbóli kiterjesztését és az iskolaérettségi vizsgálatok rendszerének átalakítását is, amelyeket a szakmai megalapozottság hiánya miatt visszalépésként értékel.