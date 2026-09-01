Mikrodrámák hódítják meg Hollywoodot

Első pillantásra hagyományos filmes produkciónak tűnik

Akció, feszültség, látványos helyszínek – a The Parasite azonban már egy új korszak terméke: elkészítésében a mesterséges intelligencia is komoly szerepet kapott. A san franciscó-i Inkitt eredetileg online kiadóként indult. Legnépszerűbb történeteikből később rövid, elsősorban mobiltelefonra szánt mikrodrámákat kezdtek készíteni. Az Ironblood produkcióiban pedig már generatív mesterséges intelligenciát is használnak.

Egy MI-produkció 3-4 hét alatt is elkészülhet, ráadásul 60 ezer dollárból, vagyis nagyjából 20 millió forintból kihozható. A történeteket azonban továbbra is emberek írják. A kiválasztott forgatókönyvet egy mesterséges intelligenciát használó rendszer elemzi, jelenetekre bontja, majd meghatározza, hol lehet szükség generált videórészletekre.

A végeredményt azonban nem kell elfogadni. Ha egy mesterségesen létrehozott helyszín túl sötét, steril vagy egyszerűen nem illik az alkotó elképzeléséhez, újabb utasításokkal, úgynevezett promptokkal lehet módosítani. Ez pedig alapjaiban változtatja meg a hagyományos munkafolyamatot.

Hollywoodban komoly vita zajlik a mesterséges intelligencia térnyeréséről

Korábban egy jelenet elkészítéséhez egész stáb kellett, de az MI segítségével bizonyos feladatokat már akár egyetlen alkotó is elvégezhet. Az Inkitt vezetői szerint ugyanakkor a technológia nem teszi feleslegessé az embert. A cégnél valódi színészekkel is forgatnak: az alakításukat arra használják, hogy az MI által létrehozott szereplők mozdulatai és arckifejezései természetesebbnek hassanak. A vállalat szerint nem az ember nélküli filmgyártás a cél. Az Inkittnek mintegy 135 alkalmazottja van, közülük 35-öt az elmúlt hetekben vettek fel, és hetente további 1-2 videóproducerrel bővítik a csapatot.

Ali Albazaz vezérigazgató szerint a mesterséges intelligencia nem Hollywood végét, hanem egy új korszak kezdetét jelentheti. A cég tervei jóval túlmutatnak a telefonokra készülő rövidfilmeken: hagyományos, fekvő formátumú filmeket, játékokat és különböző termékeket is terveznek. A vezérigazgató pedig már ennél is tovább tekint.