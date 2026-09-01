Oroszország azzal vádolja az USA-t, hogy Európát potenciális nukleáris harctérnek tekinti

Oroszország szerint a nem stratégiai nukleáris arzenál csökkentése növelheti annak a kockázatát, hogy az USA-t is érintő nukleáris konfliktus alakuljon ki. Andrej Belousov orosz különmegbízott nagykövet vasárnap azzal vádolta az USA-t, hogy Európát potenciális nukleáris harctérnek tekinti. Egy orosz televíziós csatornának adott interjúban Belousov elmondta, hogy az a kitartás, amellyel Washington megpróbálja kezdeményezni a tárgyalásokat az orosz nem stratégiai nukleáris fegyverekről, arra utal, hogy az USA komolyan fontolgatja a nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségét az európai hadszíntéren.