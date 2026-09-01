Mohács 500 – Egy csata, amely megváltoztatta a történelmet

Ötszáz év telt el a magyar történelem egyik legismertebb és legsúlyosabb csatája óta. Mohács azonban nem csupán egy elvesztett ütközet helyszíne. II. Lajos halála és a magyar hadsereg súlyos veresége egész Közép-Európa történelmét megváltoztatta. A jubileumi évfordulón az elesett katonákra emlékeztek, miközben arra is keresik a választ, mit jelent számunkra Mohács ötszáz év távlatából?

A jubileumi év egyik célja éppen az, hogy Mohács neve ne kizárólag a vereséggel forrjon össze. A város egész éves programsorozattal idézi fel 1526 eseményeit, és azokat is, akik a túlerővel szemben vállalták a harcot.