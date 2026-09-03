Nem született döntés az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság csütörtöki ülésén

Hargitai János: "Az kétségtelen, hogy az a beállítás, amit Ön tesz, hogy Ön akar valamit én meg azt akadályozni akarom, azt felejtse el. Ezt a sajtó felé persze el lehet játszani, hogy mi időt húzunk. Az indítványom az nem az időhúzásra irányul. Én elfogadom azt a megoldást is, hogy megvárjuk az iratokat és utána okosabbak leszünk és döntünk, mert az Ön mondataiból ez jött ki. Akkor idő előtti volt az indítványom. Ha én az Ön helyében ülnék, az biztos, hogy már most is tudnám, hogy kit akarok elsőnek meghallgatni. Ha Ön nem tudja, hát akkor várjuk meg az iratokat és majd akkor döntsünk. Számomra ez is elfogadható. De azt is elmondtam az elmúlt gyűlésen, hogy nagyon rövid az idő és nem fogunk semmire jutni, ha csak dobjuk magunk előtt az ügyeket."