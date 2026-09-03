Több területen átalakításokat tervez a kormány

A kabinet egyebek közt elrendelte a kaszinó- és dohánykoncessziók, valamint a hulladékgazdálkodás felülvizsgálatát és döntött arról is, hogy visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Elrendelte a kormány a kaszinó és dohánykoncessziók felülvizsgálatát. Magyar Péter szerint ezek a magánérdeket szolgálták. Mind a költségvetési bevételek, a közpénzek védelme és a társadalmi igazságosság érdekében is fontos az átalakítás. Jövő héten, vagy a két hét múlva esedékes kormányülésen végleges döntést hoz a kormány. Magyar Péter a hatalmas számú panasz miatt elrendelte az országos hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát is.

