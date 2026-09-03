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Egy új közvéleménykutatás szerint csökken a Tisza Párt népszerűsége?

Lannert Judit szerint a pedagógusok nem önállóan gondolkodó innovatív emberek. Emiatt is csökken-e egy új közvéleménykutatás szerint a Tisza Párt népszerűsége?

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  • Frissítve: 14 perce
  • Forrás: HírTV
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Nem volt elég a születésnapi szabadnap? Kiderült: a szakszervezeti egyeztetés megvolt, de béremelés egyelőre sehol. Vajon a rendőrök lesznek a következők, akik sztrájkot jelentenek be? Az ígért nyugdíjemelés sem addig az időpontig érkezik, és ráadásul nem is annyi lesz, ahogy azt Magyar Péter korábban megígérte.

Vendégek: 
Nagy Attila Tibor politikai elemző 
Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője 
Mirkóczki Ádám, korábbi országgyűlési képviselő 
Szikra Levente jogász, az Alapjogokért Központ vezető elemzője 

Műsorvezető: Futó Boglárka

 

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