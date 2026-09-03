Egy új közvéleménykutatás szerint csökken a Tisza Párt népszerűsége?

Nem volt elég a születésnapi szabadnap? Kiderült: a szakszervezeti egyeztetés megvolt, de béremelés egyelőre sehol. Vajon a rendőrök lesznek a következők, akik sztrájkot jelentenek be? Az ígért nyugdíjemelés sem addig az időpontig érkezik, és ráadásul nem is annyi lesz, ahogy azt Magyar Péter korábban megígérte.

Vendégek:

Nagy Attila Tibor politikai elemző

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője

Mirkóczki Ádám, korábbi országgyűlési képviselő

Szikra Levente jogász, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Műsorvezető: Futó Boglárka