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Orosz támadások sújtják Ukrajnát, miközben Washington és Moszkva a békéről egyeztethet

Kijevben eközben hetedik napja szinte folyamatosak a légiriadók, miközben Trump és Putyin újabb csúcstalálkozóról egyeztet.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Tizenheten sérültek meg orosz légicsapásokban Odesszában. A sebesültek között három gyermek is van. Ukrajna egy másik területén három drón egy gyógyszeripari raktárkomplexumot talált el, amely kigyulladt. 

 

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