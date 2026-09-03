Orosz támadások sújtják Ukrajnát, miközben Washington és Moszkva a békéről egyeztethet

Tizenheten sérültek meg orosz légicsapásokban Odesszában. A sebesültek között három gyermek is van. Ukrajna egy másik területén három drón egy gyógyszeripari raktárkomplexumot talált el, amely kigyulladt.
Kijevben eközben hetedik napja szinte folyamatosak a légiriadók, miközben Trump és Putyin újabb csúcstalálkozóról egyeztet.
Tizenheten sérültek meg orosz légicsapásokban Odesszában. A sebesültek között három gyermek is van. Ukrajna egy másik területén három drón egy gyógyszeripari raktárkomplexumot talált el, amely kigyulladt.