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Kerülte a válaszadást a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Jellinek-ügyről

Az üzletembert még kedden állította elő az ügyészség Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatójával.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Kikerülte a válaszadást a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, miután a Hír TV riportere arról kérdezte, hogy a napokban előállított Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó vállalat vásárolta meg korábban  Magyar Péter lakását. 

 

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