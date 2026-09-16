Kerülte a válaszadást a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Jellinek-ügyről

Kikerülte a válaszadást a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, miután a Hír TV riportere arról kérdezte, hogy a napokban előállított Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó vállalat vásárolta meg korábban Magyar Péter lakását.
Az üzletembert még kedden állította elő az ügyészség Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatójával.
Kikerülte a válaszadást a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, miután a Hír TV riportere arról kérdezte, hogy a napokban előállított Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó vállalat vásárolta meg korábban Magyar Péter lakását.