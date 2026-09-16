Bezárásból újranyitás, támogatásból drágulás, politikai vitából feljelentés

TERROR HÁZA: Tarr Zoltán kedden még ideiglenes bezárást és teljes szakmai felülvizsgálatot jelentett be, Schmidt Mária megbízását pedig megszüntette. Szerdán már azt közölte, hogy a múzeum jövő kedden újranyit, ráadásul egy hétig ingyenesen látogatható lesz, miközben a felülvizsgálat folytatódik. Közben vasárnapra tüntetést is szerveztek a múzeum elé. A gyors fordulat önmagában nem bizonyítja, hogy a demonstráció miatt változott a döntés, de politikailag nehéz nem észrevenni az időzítést.

KOPIK AZ ÖTEZRES: A kormány havi 5000 forinttal támogatja a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosait decemberig. A programot közben már megszavazta a Parlament, de a gázolaj ára továbbra is 700 forint körül jár, miközben maga a konstrukció sem a tényleges tankoláshoz kötődik, és a sokat autózóknál gyorsan elveszíti kompenzáló erejét.

FELJELENTÉS: Fekete-Győr András hivatalos személy elleni erőszak előkészületének és felbujtásának gyanújával jelentette fel Orbán Viktort az NVVH dolgozóira tett kijelentései miatt. Orbán jogi és pénzügyi felelősségre vonásról, valamint a dolgozók nevének nyilvánosságra hozataláról beszélt. Hogy ez büntetőjogilag fenyegetésnek minősül-e, azt nem politikusok, hanem az eljáró hatóságok dönthetik el.

A Monitor közös kérdése ezért az lehet: mennyi politikai feszültséget bír el egy rendszer, mielőtt minden vitából visszakozás, pénzosztás vagy büntetőjogi ügy lesz?