Háború, exportkorlátozás, kieső finomítók, egyszerre szorul az üzemanyagpiac

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a nemzetközi üzemanyagpiacra. Szíriában a dízel 40 százalékos drágítása után országos tiltakozások kezdődtek, Portugáliában pedig szeptember elején a benzin 2,14, a dízel 2,17 euró körüli országos átlagárat is elért. Németországban a gazdasági miniszter az üzemanyag áfájának ideiglenes, 19-ről 7 százalékra csökkentését javasolta, Oroszország pedig a hazai ellátás védelmében az exportkorlátozások meghosszabbítására készül. A drágulás így egyre kevésbé egy-egy ország saját ügye: a világpiacon egyszerre lett drágább és bizonytalanabb az energiaellátás.