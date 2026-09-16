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Háború, exportkorlátozás, kieső finomítók, egyszerre szorul az üzemanyagpiac

Közel-keleti szállítási zavarok, az orosz–ukrán háború és finomítói kiesések szűkítik az üzemanyag-kínálatot. Szíriában már tüntetnek, Portugáliában két euró fölé kerültek a literenkénti árak.

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Egyre nagyobb nyomás nehezedik a nemzetközi üzemanyagpiacra. Szíriában a dízel 40 százalékos drágítása után országos tiltakozások kezdődtek, Portugáliában pedig szeptember elején a benzin 2,14, a dízel 2,17 euró körüli országos átlagárat is elért. Németországban a gazdasági miniszter az üzemanyag áfájának ideiglenes, 19-ről 7 százalékra csökkentését javasolta, Oroszország pedig a hazai ellátás védelmében az exportkorlátozások meghosszabbítására készül. A drágulás így egyre kevésbé egy-egy ország saját ügye: a világpiacon egyszerre lett drágább és bizonytalanabb az energiaellátás.

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